Van’da yıllardır hizmet veren Mekan Kafe Restoran, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel 5 yıldızlı bir program hazırladı.

Van’da yıllardır hizmet veren Mekan Kafe Restoran, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel 5 yıldızlı bir program hazırladı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde deneyimli personeli ve konforuyla müşterilerini ağırlayan Mekan Kafe Restoran, önemli günlerde de yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamlayan Mekan Kafe Restoran, öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Geceyle ilgili açıklamada bulunan işletme sahibi Ferhat Şen, “Geleceğimize ışık tutan ve yarınlarımızı hazırlayan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu özel gününü, Van’ın en güzel mekanında kutluyoruz. Umuyoruz ki öğretmenlerimiz Mekan Kafe Restoran farkıyla unutulmaz bir gece yaşayacaktır” dedi.

Öğretmenler Günü programı ile ilgili konuşan İşletme Müdürü Cihan Akbal ise “Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı olarak benimsemiş olan değerli öğretmenlerimiz için kısa bir mola babında bir gece hazırladık. 24 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00 da başlayacak olan etkinliğimizde Van’ın en popüler grubu ‘Rockustik” sahne alacak. Fix menü ve sınırsız eğlence ile öğretmenlerimize unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin bu geceye katılım sağlamaları bizleri ziyadesiyle onure edecektir. Bilgi ve rezervasyon yapmak isteyen öğretmenlerimizin 0 432 502 35 52 ya da 0532 467 7581 numaralı telefonları aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.