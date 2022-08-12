Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) tarafından “Hidrojen ve Küresel Isınma: Geleceğin Enerji Taşıyıcısı” başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı , “ Son zamanların en büyük sorunlarından birisi küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişiklidir. Tüm dünya ülkelerinin iklim değişikliğinden kötü etkilendiğini ve bu kapsamda alınabilecek en büyük önlemlerden biri karbondioksit salınımını azaltmak için temiz enerjiye geçiştir. Küresel ısınmanın sebeplerini ve alınabilecek mühendislik önlemlerini ve geleceğin enerji taşıyıcısı hidrojeni tartışmanın önemi büyüktür ” dedi.



Konferansta söz alan MEÜ İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEİTAM) Müdürü Prof. Dr. Selma Erat , “Akdeniz Bölgesi’nin en önemli bilim ve araştırma kurumlarından biri olan Merkezimiz , yoğun pandemi sürecinde bile kesintisiz hizmet vermeye devam etmiştir. Merkezimiz ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören öncelikli araştırma alanlarını sürekli olarak takip etmekte ve uluslararası projelerde üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmektedir ” dedi.

Merkez bünyesindeki tüm laboratuvarların koordineli bir şekilde, disiplinler arası ve daha büyük ölçekli araştırmaları yapacak şekilde iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erat , öncelikli alanlardan birisinin de küresel ısınma, dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Selma Erat, “ Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin artırılması hem ülkemiz hem de tüm dünya için büyük önem taşımaktadır. Elektrikli araç teknolojisinin yanında artık dünyada hidrojen ile aktive olan yakıt pilleri ile çalışan araçlar üretilmeye başlanmıştır. Geleceğin enerji taşıyıcısı olarak kabul edilen hidrojenin ve hidrojen teknolojilerinin önemini gün geçtikçe artıyor. Biz de Üniversitemizin 30. yıl kutlamalarına istinaden bilimsel aktiviteler kapsamında “Hidrojen ve Küresel Isınma: Geleceğin Enerji Taşıyıcısı” başlıklı uluslararası konferansı düzenlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki konferans üniversitemize, öğrencilerimize, sanayi temsilcilerine büyük katkı sağlayacak ” ifadelerini kullandı.

"Çevreye Zarar Vermeyen, Maksimum Verimlilikte Enerji Üretebilen Yeni Sistemler Aktif Hale Getirilmeli"



Konuşmacı Prof. Dr. Maurizio Fermeglia ise, “Tüm dünyanın geleceği için önemli olan stratejiler mutlaka artan enerji talepleri ile başa çıkma yönünde olmak zorundadır. Gittikçe artan dünya nüfusu ve daha konforlu ve kaliteli yaşam standartları düşünüldüğünde çevreye zarar vermeyen maksimum verimlilikte enerji üretebilen yeni süreçler ve sistemler tanımlanmalı ve aktif hale getirilmelidir. Bunu başaramazsak arzu edilen ekonomik gelişme tehlikeye girecek veya daha da kötüsü, kötü seçimler gezegenimizin doğal dengesini bozacaktır ve geri döndürülemez bir hal olacaktır.” dedi.

2009 yılında John Beddington (Birleşik Krallık Hükümetinin Baş Bilimsel Danışmanı) nüfusun artması, enerji rezervlerinin azalması, maliyetlerin artması, gıdanın azalması, 2030 yılında gıda, su ve enerji kıtlığından oluşan “mükemmel fırtına” oluşacağı konusunda uyarı yapmıştır diyen Prof. Dr. Fermeglia, konferansa “mükemmel fırtına” ve içerdiği küresel riskleri açıklayarak devam etti ve havadaki karbondioksit konsantrasyon verilerini değerlendirerek havadaki ve sudaki sıcaklıklarını analiz ederek küresel ısınmanın etkilerini açıkladı.

Gün geçtikçe buzullardaki erimenin arttığını, deniz seviyelerinin yükseldiğini belirten Prof. Fermeglia, bitki verimliliğindeki değişimlere dikkat çekti. Farklı enerji kaynakları ve enerji taşıyıcıları açısından enerji üretim ve tüketim analiz sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Fermeglia enerji, ekonomi ve çevresel göstergelerin ışığında hesaplanan projeksiyonlar, gelecekte yaşanabilecek olası senaryolar üzerinde durdu. Özellikle ulaşım sektöründe gerekli olan enerji ve bu kapsamda hidrojenin enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasının avantajları ve dezavantajlarını anlatan Prof. Dr. Fermeglia, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerjiye geçişin artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Üniversitemizde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Fermeglia, MEİTAM’da yürütülen dünyadaki güncel konuların araştırıldığı projelerden etkilendiğini ve ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Konferans sonunda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı , Trieste Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Maurizio Fermeglia’ya ve MEİTAM Müdürü Prof. Dr. Selma Erat’a teşekkür ederek , kendilerine konferans anısına plaket ve çiçek takdim etti.