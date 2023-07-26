Alaplı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 23. Geleneksel sünnet Şöleni 28 Temmuz 2023 Cuma günü yapılacak. Şölene mehteran takımı katılacak.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde 75 çocuğun erkekliğe ilk adımı atacakları Sünnet Şöleni 28 Temmuz Cuma günü saat 13.30’da Karşıyaka Cumhuriyet Parkından Mehteran Takımı ile birlikte kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Tüm Alaplı halkını düzenlenecek olan geleneksel sünnet şölenine davet ettiklerini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Erkek çocuklarımızın hayatında özel ve önemli bir yere sahip olan sünnet şöleni için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl yaklaşık 75 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Saat 13.30’da Karşıyaka Cumhuriyet Parkından başlayacak kortej yürüyüşünde sünnet çocukları Mehteran Takımı eşliğinde fayton ve atlarla birlikte şehir turu atacaklar. Ardından saat 15.00’da Amfi Tiyatroda çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Küçük hemşerilerimizin ve ailelerinin mutluluğuna hep birlikte ortak olalım, bu özel günün heyecanını, keyfini hep beraber yaşayalım. Tüm Alaplı halkını bu şölene davet ediyorum. Sünnet şölenine maddi manevi destekte bulunan tüm hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.