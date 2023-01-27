Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mitroviça bölgesinde selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri çerçevesinde Mitroviça bölgesinde selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yaptı.

(ÖZEL) Bir düğün iki çift

(ÖZEL) Bir düğün iki çift

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