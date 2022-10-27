Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde görev yapan 627 personel kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı bünyesinde görev yapan 627 personel kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi kan bağışı için Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı stant açtı. Yetkililer tarafından yapılan kan bağışı bilgilendirmesinin ardından gönüllülük esasına göre 627 personel kan ve kök hücre bağışında bulundu.