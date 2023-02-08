Lojistik Destek Merkezi haline getirilen İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından onlarca helikopter, deprem bölgelerine ekip ve erzak yardımı taşıyor.

Lojistik Destek Merkezi haline getirilen İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından onlarca helikopter, deprem bölgelerine ekip ve erzak yardımı taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik’in deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemelerini ve insan gücünü gerekli yerlere iletmek içen İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığını Lojistik Destek Merkezi haline getirdi. Mehmetçik, afetzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini önce Adana’ya, ardından da İncirlik’ten deprem bölgesine helikopterler ile naklediyor. Üsten hem arama-kurtarma çalışmasında yer alacak insan gücü hem de yardım malzemeleri için helikopterler ardı ardına sorti yapıyor. Pistte bulanan 10’dan fazla helikopter deprem bölgelerine havalandı. Helikopterler 24 saat yardım için havalanıyor.