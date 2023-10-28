Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığının hazırlamış olduğu özel video yayınlandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani Jandarma Tabur Komutanlığı, Ergani Makam Dağı ve Dicle Akübek Tepe bölgesinde Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Hazırlanan videolu mesajda, “Bugün büyük Türk milletinin bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın büyük coşkusunu, gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizler de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı olarak sorumluluk bölgemizdeki operasyonlarda yüce milletimizin emrinde sorumluluğumuzun bilincinde ve görevimizin başındayız. Başta bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüyle emniyet ve asayişi için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle, yaşarken onurlandırılmış kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” denildi.