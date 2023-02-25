Hatay’da Mehmetçik, çadırda kalan ve doğum günü olduğunu öğrendiği 5 yaşındaki Abidin Miraç’a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Hatay’da Mehmetçik, çadırda kalan ve doğum günü olduğunu öğrendiği 5 yaşındaki Abidin Miraç’a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yaralarının sarılması için devlet millet el birliğiyle sahada çalışmalar yapılıyor. Sahada AFAD koordinesiyle polisinden askerine, belediyesinden STK’larına kadar herkes depremde mağdur olan vatandaşların imdadına yetiştiği gibi çocukları da ihmal etmiyor. Depremde büyük hasar alan İskenderun ilçesinde de Jandarma Genel Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ de çadır kurmadan, güvenliğe kadar bir çok görev üstleniyor. Sosyal etkinliklere de imza atan Mehmetçik, Denizciler Mahallesi’nde kurdukları bir çadıra yerleştirilen Güney ailesinden 5 yaşındaki Abidin Miraç’ın doğum günü olduğunu öğrendi. Pasta temin ederek mumları yakan Mehmetçik, Abidin Miraç’a doğum günü sürprizi yaptı. O anlar da büyük mutluluk yaşana Miraç, Mehmetçiğe sarılarak teşekkür etti.