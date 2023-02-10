MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veren Mehmetçiklerimiz, milletimizin gönderdiği yardım malzemelerini, intikalin zor olduğu bölgelere ulaştırmaya devam ediyor” denildi.

Mehmetçik, Kahramanmaraş’ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor

Mehmetçik, Kahramanmaraş’ta gıda ve yiyecek yardımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin intikalin zor olduğu bölgelere yardım malzemelerini intikal ettirdiğini bildirdi.

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