Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ilk günlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev alan Bitlis komandoları, Adıyaman Besni’de şehit aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçları olduğu her yerde oldu. Bitlis’te konuşlu 10’uncu Komando Tugayı tarafından Adıyaman Besni’de şehit aileleriyle bir araya gelerek iftar yaptı. Mehmetçik, iftar çadırında iftar yemeğinin ardından dualar okundu. Bitlis 10’uncu Komando Tugayı iftar yemeği sonra şehit aileleriyle sohbet edip çay ikramında bulundu.