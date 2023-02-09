Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “6’ncı Kolordu 1’inci Hudut Alay Komutanlığı tarafından Kilis’teki vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramı, sağlık hizmeti sunumu ve çadır kurma desteği aralıksız devam ediyor” denildi.

Deprem bölgesi için Tekirdağ’da fabrikalar battaniye üretimine başladı

Deprem bölgesi için Tekirdağ’da fabrikalar battaniye üretimine başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis’te deprem sonrası Mehmetçiğin vatandaşlara sıcak çorba ikramının devam ettiğini bildirdi.

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