DÜZCE (İHA) – Düzce son 25 yılın en yüksek yağışını almasının ardından taşan Efteni Gölü’nün çevresinde bulunan İçmeler köyünde taşkın sonrası temizlik başladı. Mehmetçik’te bölgeye giderek ailelere destek vermeye başladı.

Hafta sonu Düzce’de etkili olan sağanak yağışın ardından sel ve su taşkınları meydana geldi. Efteni gölü taştı. Civar köylerde su taşkınları meydana geldi. İçmeler köyü sel sularının çekilmesinin ardından su basan onlarca evde temizlik çalışmalarına başlandı. Ailelere destek olmak amacı ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Birliğide bölgeye gitti. Mehmetçik burada yaşlı vatandaşların evlerinde taşınması gereken eşyaları taşırken bu evlerde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşlara destek veren Komandoları ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.