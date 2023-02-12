Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hudut güvenliği için görev başında olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hudut güvenliği için görev başında olduğunu bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.