Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez ve sürekli operasyonlarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

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Bakanlık, her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edileceğinin mesajını yineledi.

Kaynak: igf