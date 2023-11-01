Erzincan’da Mehmetçik Hatıra Ormanında fidan dikimi yapıldı.

3. Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" fidan dikim programına, il protokolü ile birlikte katılan Vali Hamza Aydoğdu, başta 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, "Diktiğimiz her fidanın, Mehmetçiklerimizin fedakârlığına, onların bu topraklara olan sonsuz bağlılığına bir övgü olmasını diliyor, hep birlikte, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Erzincan ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.