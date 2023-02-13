Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz! Ankara’da konuşlu 3’üncü Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığımız da Malatya’da hasar gören askeri ve sivil binaların onarımına aralıksız devam ediyor. Beraberiz Türkiye” denildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan yıkıcı depremler sonrasında Mehmetçik bölgenin hasar alan binalarında onarma işlemlerine aralıksız devam ediyor.

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