Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmak için sahaya inen Mehmetçik, Diyarbakır’da gönüllülerle el ele vererek 4 bin 200 çadır kurmak için çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmak için sahaya inen Mehmetçik, Diyarbakır’da gönüllülerle el ele vererek 4 bin 200 çadır kurmak için çalışmalara başladı.

Asker ve gönüllüler tarafından el ele verilerek kurulan çadırlar depremzedelerin geçici barınma alanı olacak. Bölgede görevlendirilen Mehmetçik, çadırları alana indirip, kurulumlarını yapıyor. Gönüllülerin de destek verdiği çadır kurulumunda görevlendirilen askerler, bir an evvel çadır kenti tamamlamak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hızla çadır kentler inşa ediliyor

Diyarbakır’da meydana gelen yıkımların ardından enkaz arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürerken, sahaya inen Mehmetçik ise gönüllülerle birlikte Dicle Nehri yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan 136 dönümlük alanda çadır kurulumuna başladı. Silvan Köprüsü mevkiinde Dicle Nehri kıyısında oluşturulan 2 alanda Mehmetçik tarafından 4 bin 200 çadır kurulacağı belirtildi.

Mehmetçik çadır kentleri depremzedeler için hazırlıyor

AFAD, 7. Kolordu Komutanlığına bağlı askeri birlikler, İl Jandarma Komutanlığı personeli, güvenlik korucuları ve gönüllüler depremzedeler için 2 çadır kenti bir an evvel tamamlamak üzere aralıksız çalışıyor. Diyarbakır’da depremzede ve ağır hasarlı apartmanlarda yaşayan vatandaşlar için Mehmetçiğe bölgede bulunan gönüllüler de destek verdi. Bu kapsamda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan Silvan yolu üzerinde, 136 dönüm alan üzerine bin 800 çadırın kurulumuna devam ediliyor.