Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterlerle deprem bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterlerle deprem bölgesine yardım malzemelerinin ulaştırılmasına devam edildiğini bildirdi.

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MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adana İncirlik Üssündeki Lojistik Koordinasyon Merkezi, günün her saatinde durmaksızın vatandaşlarımız için görev yapıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait helikopterler de bölgeye yardım malzemelerini ulaştırmayı sürdürüyor” denildi.