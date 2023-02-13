Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki asayişi sağlamak için Mehmetçik devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki asayişi sağlamak için Mehmetçik devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “Asayiş için devriye görevlerimiz sürüyor. Tunceli’de konuşlu bulunan ve şu an Hatay’da görev yapan 4’üncü Komando Tugayımız, kentteki arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra asayiş için devriye görevine devam ediyor. Canımız Türkiye” denildi.