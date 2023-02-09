Hatay’ın Antakya ilçesinde 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerler depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere paketlenmiş suların sevkini sağlıyor ve tankerler ile su hizmeti veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antakya’da bulunan depremzedelerin su ihtiyacını karşılamak üzere Mehmetçiğin su dağıtımı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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