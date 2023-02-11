Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Mehmetçik arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığ (MSB)’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, 6 yaşındaki Beren Dalkıran isimli yavrumuzu sağ olarak kurtardı. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı.

Nazilli’de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor

Nazilli’de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’ta Mehmetçiklerin 6 yaşındaki Beren Dalkıran’ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

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