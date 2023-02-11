Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki 532 köyün tamamındaki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin dağlık kesimindeki 532 köyün tamamındaki depremzedelere Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki deprem çalışmaları çerçevesinde AFAD tarafından organize edilen yardım malzemeleri, dağlık alanlarındaki 532 köyün tamamına Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle ulaştırıldı.

Erzak, gıda kolisi, çadır, battaniye ve su ulaştırıldı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nın takip ve koordinesindeki yardımlar, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda toplanarak askerleri personel tarafından askeri helikopterlere taşındı. Daha sonra havalanan 5 helikopter, 58 sortide Gaziantep’in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinin 532 dağ köyüne iniş yaptı. Bin 221 erzak ve gıda kolisi, 500 çadır ve bin 371 koli battaniye ile su kolileri jandarma personeli tarafından, depremzedelere dağıtıldı.

Mehmetçik, çadır ve konteyner kurdu

Mehmetçik, Gaziantep jandarma bölgesindeki afet bölgelerinde 447 araç ve 4 bin 210 askeri personelle arama kurtarma çalışmalarına katılırken çadır ve konteyner kurulumunda da diğer ekiplere destek sağladı.