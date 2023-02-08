Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından pişirilen bin ekmeğin ve bin kişilik çorbanın 6’ncı Kolordu 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Hatay İskenderun’da depremzedelere dağıtıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından pişirilen bin ekmeğin ve bin kişilik çorbanın 6’ncı Kolordu 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Hatay İskenderun’da depremzedelere dağıtıldığını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6’ncı Kolordunun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Mehmetçik tarafından pişirilen bin adet ekmeği ve bin kişilik çorbayı İskenderun’daki depremzede vatandaşlarımıza dağıttı. Birlik zamanı" ifadelerine yer verildi.