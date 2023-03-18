Hacılar Erciyesspor takım kaptanı Mehmet Tatlı’ya verilen 2 maçlık cezayı yapılan itirazın ardından Tahkim Kurulu 1 maça indirdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta ligin 16.haftasında oynanan ve 0-0 tamamlanan Kayseri derbisinin ardından çıkan kavgada Hacılar Erciyesspor takım kaptanı Mehmet Tatlı Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı. Verilen 2 maçlık cezanın ardından Hacılar Erciyesspor Kulübü Tahkim Kurulu’na itiraz etti. Yapılan itiraz sonra Tahkim Kurulu kararı yeniden inceleyerek Mehmet Tatlı’nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Tecrübeli oyuncu Mehmet Tatlı cezasının tamamladı ve yarın oynanacak olan Ankara T.K.İ maçında takımdaki yerini alacak.

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Tahkim Kurulu yaptığı açıklama; “Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü’nün, futbolcusu Mehmet Tatlı ile ilgili AFDK’nın 10.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1025 - K.2022-2023/1273 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü’nün, futbolcusu Mehmet Tatlı’nın kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45-a ve FDT’nin 12. maddeleri uyarınca 1/3 oranında yapılan indirim neticesinde verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının; FDT’nin 12. maddesi uyarınca uygulanan indirimin tahrikin derecesi dikkate alınarak 2/3 oranında yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde AFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.