Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurul Kongresinde Dernek Başkanı Mehmet Taş yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongrede; Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği’nin yeni dönem hedefleri ve projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. Gündemdeki maddeler teker teker kongrede görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Kongreye; Eskişehir’de yaşayan Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Taş, kongrede yaptığı konuşmasında, ‘’Dayanışma ve birlik duygusunu daha da güçlendirme kararlılığı hedeflerimiz arasındadır. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarımız öncelikli olacaktır. Derneğimizi daha ileri taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönem için seçilen tüm yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği’nin daha nice başarılı projelere imza atmasını temenni ediyoruz. Tüm hemşerilerimize ve katılımcılara çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Kongre sonunda, dernek yönetimi, üyeler ve davetlilerle birlikte yeni dönemin birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü projelere imza atılacağına dair umut dolu mesajlar verildi.