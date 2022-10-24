Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası” lansman töreni ve yeni tenis kompleksi açılış töreni Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası” lansman töreni ve yeni tenis kompleksi açılış töreni Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla yapıldı.

Turnuva, Mehmet Şimşek Spor Kompleksi’nde yapılan, bölgenin ve Türkiye’nin en büyük tenis organizasyonlarından olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 24- 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

19 ülkeden 72 sporcu katıldı

Turnuvaya dünya tenisinde ilk 500’deki sporcular ve Türkiye’den de milli tenisçileri çerçeveleyen Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 72’e yakın profesyonel tenisçi katılacak.

3 kapalı sert kort hizmete açıldı

Törende ayrıca tesise 5 toprak kort, 1 sert korta ek olarak 3 kapalı sert kortun açılışı protokolle birlikte yapıldı. Açılış kurdelesini Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve il protokolü tesisi hizmete açtı.

Açılış töreninde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turnuvayla birlikte tenisin ’en’lerinin Gazi şehre geldiğini aktararak, “Her medeniyet burada en güçlü dönemini yaşadı. Bu şehir bu yüzden bir medeniyet şehri. Bu bölgenin kalkınması için elimizde büyük bir kültürel miras var. Geleceğe taşımak bu mirası boynumuzun borcu. İnsanımızı güzel bir şekilde yetiştirir geleceğe hazırlarsak dünyanın sözünü hep beraber söyleyeceğiz. Yeni bir çağ başlıyor. Bilgi, çevre ve insana yatırım bu çağı temsil ediyor. İşte bu yüzden bu tesisleri yaptık. 100’üncü yılımızı tamamladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet bize fırsat eşitliği verdi, Mehmet Şimşekleri, belediye başkanlarımızı yetiştirdi” dedi.

“Biz şampiyonlar yetiştirmek için buradayız”

Cumhuriyetin yeni yüzyılında yenilikler ve yeni söylemlerin olmasının gerekliliğini vurgulayan Şahin, “Yeni bir şey söylerken ‘Niye sporla, tenisle uğraşıyorsunuz’un cevabı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor. Cumhurbaşkanımız, ‘Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir, cesarettir’ olarak cevap veriyor. Sporun kaybedeni yok. İşte şampiyonlar şehri. Biz şampiyonlar yetiştirmek için buradayız. Tesislerimizle birlikte çocuklarımızı yetenek taramalarıyla geleceğe taşımak gerekiyor. Bir başarı hikayemiz var. Çocuklarımıza destek ve fırsat verirsek büyük başarı kazanıyoruz. Şu anda ‘Açık ve kapalı olarak nerede daha fazla tesis var?’ derseniz İstanbul’dan sonra Gaziantep’e geleceksiniz” şeklinde konuştu.

“Bu şehri spor kalkınmasında da başkent yapma azmi ve kararlılığındayız”

Konuşmasının son bölümünde yeni hedeflerinin olduğunu söyleyen Başkan Şahin, “Spor şehri Gaziantep için hep birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Tenis bir ekonomi. Yatırım yapmak lazım. Federasyonla görüştük. Bu şehri spor kalkınmasında da başkent yapma azmi ve kararlılığındayız. Tenis deyip geçmemek lazım. Bir yaşam biçimi. Yeni Federer, Serena’lar yetiştirmek için buradayız. Ailelerden planlama ve takip istiyoruz. İstediğiniz her şeye bugün ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Sonuç olarak şampiyon şehir ve şampiyon tenisçiler olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu şehre her gelişimde ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inancım artıyor”

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Gaziantep’e her geldiğinde ülkenin potansiyeline ve geleceğine olan inancının arttığına dikkat çekerek, “Bu kadim şehir vefa, nezaket göstererek bir okula ve tenis kompleksine ismimin verilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu güzel şehrimize, bu kadim kentte ekip ruhuyla 11 yıl kesintisiz hizmet onuru ve fırsatı verildi. Bu şehre her gelişimde ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inancım artıyor. İnanılmaz bir heyecan, enerji ve potansiyel var. Çünkü burada bir ekip ruhu var. Ekip ruhu birbirine güvenenlerin, birlikte bir vizyonu ve stratejiyi hayata geçirmek için çaba var. Gaziantep, dünyanın en önemli şehirlerinden biri” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin en büyük ve güçlü gelişme motorlarından biri Gaziantep’tir”

Gaziantep’in şampiyon şehir, yeşil şehir ve gastronomi şehri ilan edilmesinin tesadüfi olmadığını söyleyen Şimşek, “Gaziantep’in topyekün bir gelişme çabası var. Nezaket ziyaretlerimde yapılmakta olanları gösterdiler. Bugün Başkan Fatma Şahin ile Gaziantep çok şanslı. Buranın enerjisi insanı cezbediyor. Bu nedenle şehir büyüyor kabına sığmıyor. Burası bir ticaret ve sanayi üssü. Bunun daha ileri taşınması için değerli başkanımızla uluslararası birçok çalışmayı birlikte yaptık. Sanayi olması yetmez kaliteli okula, böylesine nitelikli spor kompleksleri lazım. Gaziantep kültürel ve birçok alanda sınırları aşıyor. Türkiye’nin en büyük ve güçlü gelişme motorlarından biri Gaziantep’tir. Bu gece gündüz çalışan şehir liderlerinin başarısı. Benim ismimin bu şehrin bir yerlerinde olması benim için büyük bir onur” dedi.

“Yetenekli gençlerimizle güçlü bir ülkeyiz”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise federasyonun birçok projesinin olduğunu aktararak, “Yetenekli sporcularımıza imkan verilirse çok daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Elbette bunları sadece hayal etme ve düşünmeyle olmaz. Stratejilerimizin olması ve bunların hayata geçmesi lazım. Önümüzdeki verilerde görüyoruz ki genç bir nüfus ve büyük bir coğrafyadayız, yetenekli gençlerimizle güçlü bir ülkeyiz. Yerel yönetimlerimiz, idarecilerimiz, sporcularımız ve ailelerle bir koordinasyon gerekiyor. Tenisin zengin sporu olmadığı algısını oluşturmak için sokaklara indik. Gaziantep olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bize bu şansı tanıdınız” diye konuştu.

Mehmet Şimşek gösteri maçı yaptı

Konuşmaların ardından protokol turnuvanın açılış müsabakasını izledi. Mehmet Şimşek sahaya inerek gösteri maçı yaptı.