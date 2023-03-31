Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuk olduğu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Mart Ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO’nun şubat ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Ardından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç, mart ayı yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le birlikte Genel Sekreter Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Levent Güven’in katıldığı toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın bir konuşma yaptı. Başkan Sekmen ve ekibini Meclis toplantısında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özakalın, şehrin sorunlarının istişare ve ortak akılla çözüme kavuşacağına inandıklarını belirterek, bu anlamda ETSO olarak kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

“3. Etabı genişletip, yatırımcıların taleplerini karşılamalıyız”

Konuşmasında, iş dünyası olarak farklı konularda yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntıların çözümü noktasındaki taleplerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, öncelikle şehrin yatırım anlamında tercih edilen ilk adresi olan 2. OSB 3. Etap kısmının genişletilmesiyle ilgili beklentilerinin en kısa zamanda olumlu neticelenmesini istediklerini söyledi. Söz konusu alanda her geçen gün yeni yatırımcıların arsa talebinde bulunduğunu ifade eden Başkan Özakalın, bu taleplerin karşılanmasının Erzurum’un sanayi profilini değiştirip, geliştireceğini, üretim, istihdam ve ihracatını artıracağını öne sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’in, 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesi ve şehre yeni yatırımcıların gelmesi için çok büyük gayret gösterdiğini kaydeden Özakalın, “Sayın Başkanımızla zaten bu konuda sürekli irtibat halindeyiz, olumlu neticeler alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunun yanı sıra 2. OSB 1. Etap’ta zemin kayması sebebiyle mağduruiyet yaşayan yatırımcılarımızın sorunlarını da bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İnşaat sezonu başlamadan yapılması gerekenleri vakit kaybetmeden yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yatırımcılarımız da en kısa zamanda 3. Etap’taki yeni yerlerinde işletmelerini faaliyete geçirip, şehrimizin üretimine, istihdamına katkı sunmaya devam edecekler” dedi.

“6. Bölge uygulaması şehrimizin yatırım cazibesini artırır”

Erzurum’un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasıyla ilgili konuya da değinen Başkan Özakalın, “Yaşanan asrın felaketi, sanayinin, üretimin olmadığı yerlerde insanların yerleşmesinin ve yaşamasının güç olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Şehrimizin ve bölgemizin cazibesinin artması ve ilimizi tercih eden yatırımcıların taleplerini karşılayabilmemiz için 6. Bölge talebimizin mutlaka karşılık bulması gerekiyor” diye konuştu.

İnşaat Sektörünün Sıkıntılarını Dile Getirdi

Konuşmasında iş dünyasının sıkıntılarını sıralayan Özakalın, deprem sonrası gündeme gelen yeni imar yasasındaki belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması için Büyükşehir Belediye yetkililerinden destek beklediklerini belirtti. Özakalın ayrıca, inşaatlardaki emsal uygulamalar sebebiyle yüzde 8’lik bir alan kaybı yaşandığını, bunun da doğal olarak inşaat maliyetlerine etki ettiğini kaydederek, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınacak bir kararla bu kaybın giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerinin de bir takım sıkıntıları olduğunu ve belediyeyi ilgilendiren konularla ilgili Başkan Sekmen’den destek beklediklerini anlatan Özakalın ayrıca belediyelerden alacağı olan firmaların ve müteahhitlerin alacaklarının tahsilatı konusunda da kolaylık sağlanmasının bu konuda sıkıntı yaşayan iş insanlarını rahatlatacağını söyledi.

Vakfın yapacağı inşaat için Başkan Sekmen’den destek istedi

Toplantıda, ETSO’nun çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, bu yıl deprem bölgesine yoğunlaşmalarına rağmen Erzurum genelinde 1.500 aileye ayni ve nakdi Ramazan yardımında bulunduklarına ifade etti. ‘Toplum yararına çalışan vakıf’ statüsünde faaliyet gösteren ETSO Vakfı tarafından eski Oda binasının bulunduğu Mumcu Caddesi üzerindeki alanda yaptırılacak inşaat çalışmaları için Başkan Sekmen’den destek isteyen ve bu konuda kendisinden müjde beklediklerini belirten Özakalın, “Bizler hepimiz şehrimize değer katacak çalışmalar yapmanın çabası içinde olan kurumlarız. Bu sebeple birlik ruhuyla hareket ederek doğru ve faydalı işler yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özakalın’ın ardından konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, ETSO’da iş dünyasının temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Birlikte hareket etmenin ve istişarelerde bulunmanın sorunların çözümünü kolaylaştıracağına dikkati çeken Başkan Sekmen, dile getirilen sorunların çözümü için ETSO’dan ve Büyükşehir Belediyesi’nden ilgililerin her an bir araya geleceği bir zemin oluşturacaklarını vurguladı.

Başkan Sekmen toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bir sunum yaptı. Sekmen toplantıda Meclis üyelerinin farklı konularda kendisine yönelttiği soruları cevaplandırdı.