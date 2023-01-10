Antalya’da devam eden ’WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor’un (WL Convention) oldukça görkemli geçen gala programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşması damgasını vurdu. Kış Ligi Konvansiyonu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’’Türk spor turizmi için son derece önemli olduğuna inandığımız bu organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Kış Ligi markasının inşallah Antalya’mızın hem sportif gelişimine ve hem de ülkemizin turizmine önemli katma değerler sunacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde sonsuz yolculuğa uğurladığımız Dünya futbolunun efsane ismi Pele’nin çok güzel bir sözü var. Konuşmama ondan alıntı yaparak başlamak istiyorum. Pele diyor ki; “Ben bu Dünya’da fark oluşturduysam bu iki şey sayesinde oldu, bunlardan biri eğitimim ve diğeri de ailem” Evet bizler de olimpiyat şehrimizde sportif kalkınmayı esas alan yatırımlarımızda eğitimi esas aldık’’ diye konuştu.

Antalya’da devam eden ’WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor’un (WL Convention) oldukça görkemli geçen gala programına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşması damgasını vurdu. Kış Ligi Konvansiyonu’nun hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’’Türk spor turizmi için son derece önemli olduğuna inandığımız bu organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Kış Ligi markasının inşallah Antalya’mızın hem sportif gelişimine ve hem de ülkemizin turizmine önemli katma değerler sunacağına yürekten inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde sonsuz yolculuğa uğurladığımız Dünya futbolunun efsane ismi Pele’nin çok güzel bir sözü var. Konuşmama ondan alıntı yaparak başlamak istiyorum. Pele diyor ki; “Ben bu Dünya’da fark oluşturduysam bu iki şey sayesinde oldu, bunlardan biri eğitimim ve diğeri de ailem” Evet bizler de olimpiyat şehrimizde sportif kalkınmayı esas alan yatırımlarımızda eğitimi esas aldık’’ diye konuştu.

Futbol bir yaşam felsefesidir

Kurdukları spor okullarıyla on binlerce gence ulaştıklarının altını çizen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "’Eğitim en büyük önceliğimizdir’ diyerek kurduğumuz Yaz ve Kış Spor Okulları’nda şimdiye kadar 70 bin gencimizi sporun fair play ruhunda buluşturduk. Ve yine ilimizde desteklediğimiz Erzurumspor futbol takımımız 4 yılda 4 kupa alarak Napoli’den sonra bir dünya başarısı elde etti. Her zaman söylenir. “Futbol bir yaşam felsefesidir” diye. Evet Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum’da futbol bir aşktır, emsalsiz bir sevgidir. Lisanslı sporcu sayısı bugün gelinen noktada 74 bini aşan Erzurum, ülkemizin sporda en iyi üç şehrinden birisidir. Olimpiyat şehri Erzurum’da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşlarında da derece elde etmek için ilimizde 8 yılda önemli projeleri tek tek hayata geçirdik. FIFA standartlarına sahip 22 sahası bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz başta futbol olmak üzere çeşitli spor branşlarının adeta antrenman ve kamp üssüne dönüştü. Şimdiye kadar bine yakın yerli ve yabancı futbol kulübünü ağırladığımız tesislerimizde aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile UEFA B Lisans Kursu, ayrıca kız ve erkek Futbol Köyleri Projesi’ne de Palandöken Dağı’nın eteklerinde 2 bin rakımda ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu.

Erzurum, sporda altın dönemini yaşıyor

Sadece futbolda değil, bir çok branşta Erzurum’u zirveye taşıdıklarına vurgu yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’’Yarı maraton, tenis, karate, güreş, futbol, boks, sürat pateni, dağcılık, kızak, kayak, yaz ve kış spor okulları, buz hokeyi, kış sporları, kick boks ve diğer salon sporlarında, sporun hemen hemen her dalında şehrimizi daima zirveye taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Böylesine güçlü bir sportif altyapıya sahip olan olimpiyat şehrinde bizler de şimdiye kadar 5 bin kişi kapasiteli Güreş Arena, 6 açık ve 1 adet de Kapalı Tenis Kortları, 1 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 1 Jimnastik Salonu, Golf sahası, 2 Spor Salonu, 2 Açık Basketbol ve 1 adet de Voleybol Sahası, Trafik Eğitim Pisti, 4 Fitness Salonu, Güreş Eğitim Merkezi, açık ve kapalı halı sahalar, Go-Kart pistleri, 2 Güreş antrenman sahasının yanı sıra FIFA standartlarında 22 futbol sahasına sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizi inşa ettik. İnşallah bu yatırımlara yenilerini de ekleyeceğiz. Kış turizmi açısından benzersiz kayak tesisleriyle bir marka kent olan Olimpiyat şehrimiz, inşallah yaz ve kış sporlarıyla ilgili yatırım ve elde edilecek olan sportif derecelerle altın dönemini yaşamaya devam edecek. Kış turizm derken Palandöken Kayak Merkezimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik destinasyon sertifikasyonu

Türkiye’de bir ilke imza attıklarına işaret eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’’Palandöken Kayak Merkezimizle ilgili ‘Sürdürülebilirlik destinasyon sertifikasyon’ çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine Avrupa’da bir ilk olan kar saklama ile bu yıl da sezonu erkenden başlattık. Su ve ulaşımda olduğu gibi kayak merkezimizde de vatandaşlarımıza indirim gerçekleştirdik. Kayak pistlerinin uzatılması ve genişletilmesinden tutunuz da, gece kayağı için elverişli pistlerin tahsis edilmesine, kar saklama ünitemizden suni karlama sistemlerine varıncaya kadar Palandöken’imize yeni bir çehre kazandırdık. Bununla birlikte kayak merkezlerimizde konaklama ve sosyal donatı anlamında da önemli gelişmeler kaydettik. Palandöken’imizi yüksek irtifa kamp merkezi haline getirdik ve kamp merkezlerimizde yüzlerce futbol kulübünü ağırladık Konaklı otelimiz, bungalov evlerimiz, butik dükkânlarımız, mağazalarımız, fanus kafelerimiz, kapsül kafemiz, Küre Kafemiz, Küre Restoranımız, Çeşitli adrenalin sporlarına ortam sunan Macera Parkımız, Go Kart pistimiz ve Türkiye’de bir ilk olan yapay buz dağımız ve daha neler neler. Tabi bir yanda bu yatırımları yaparken, diğer yanda da Palandöken’imizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona da ev sahipliği yaptık. Kış sporlarıyla ilgili turnuva ve şampiyonalar birbirini izledi. Malumunuz şubat ayında Erzurum’un ev sahipliğinde ISF Winter Games 2023 yani Dünya Okullar Kış Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Sizleri de bu önemli organizasyona bekliyoruz.

Turizmde de zirveye koşuyor

Son 8 yılda gerçekleştirdikleri yatırım ve projelerle yerli ve yabancı turist sayısını 22 binden 1 milyon 150 bine çıkardıklarına dikkat çeken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ’’Hedefimiz bu rakamı 2 yılda 2 milyona çıkarmak. Turizm ve diğer sektörlerde olduğu gibi sporda da Erzurum; Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz ve özellikle Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katkılarıyla zirveye koşuyor. Eskiden Erzurum denilince akla kayak, oltu taşı ve cağ kebabı gelirdi. Şimdi Erzurum denilince akla kış turizmin başkenti olan kadim bir kent geliyor. Şimdi Palandöken denilince akıllara artık adrenalin sporları bile gelmeye başladı. Çünkü biz Erzurum’da kış turizmine yepyeni bir vizyon kazandırdık; kış turizmini sadece kayakla sınırlı tutmadık, kış sporlarıyla da entegre hale getirdik. Bugün bırakın sporcuları ve kayakçıları; Palandöken’i şehirle buluşturabilme gayretimizin dahi meyvelerini topluyoruz. Erzurum’da ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası organizasyonlarla aslında genel anlamda bir Palandöken ve Erzurum farkındalığı oluşturuyoruz. Çünkü turizmde başlıca faktör cazibedir ve hamdolsun biz Palandöken’e bu cazibeyi kazandırmış bulunuyoruz. Tamamladığımız ve hâlihazırda devam eden projelerimiz sayesinde Palandöken artık yaz aylarında bile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak. Çünkü Palandöken’de doğa ve adrenalin sporlarına da imkân sunan bir ortam var ve bizler bu potansiyeli de Allah’ın izniyle gün yüzüne çıkartacağız. İşte bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi burada noktalarken Kış Ligi’nin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı.

Prekazi, Sol Campbell ve Ahmet Dal WL Talks’a katıldı

Bu arada, Convention alanında gerçekleşen ve Prof Dr. Sebahattin Devecioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Erzurum tanıtım etkinliğine, dünya futbolunun önemli figürlerinden eski İngiliz futbolcu Sol Campbell, Galatasaray’ın efsane futbolcularından Cevat Prekazi ve Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal katıldı.

Erzurum’un sportik yükselişinin ağırlıkla ortaya konduğu etkinlikte, Cevat Prekazi ve Sol Campbell spor turizmi adına ’WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor’un çok önemli bir işlevi olduğunu söyledi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da, WL Convention’ın misyon olarak yalnızca Antalya turizmine değil, Türkiye geneli için önem arz ettiğine vurgu yaptı.