Erzurum Büyükşehir Belediyesi 15’nci araç filosu tanıtımını gerçekleştirdi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, algı operasyonlarıyla başarılı hükümetin yıkılamayacağını vurguladı.

Olimpiyat Parkı Millet Bahçesinde gerçekleştirilen program mehteran takımının gösterileriyle başladı. Daha sonra ise protokol üyeleri konuşmalar yaptı. Törende konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Ailenin durumu normale göre çok iyi, yazlıkları ve kışlıkları var arabaları cipleri var. Karne gününde annesiyle kasaba giden çocuğa, kasap doğal olarak et hediye etmiş. Kasapta ne olur et olur. Orada bulunan bir gazetecide çocuğa ezberlettiği sözleri söylettirerek kameraya çekiyor. Bu tür algı oyunlarıyla hükümetimize devletimize kimse zarar veremez. Bunu hep beraber seçimlerde Cumhurbaşkanımızın yanında olarak göstereceğiz” dedi. Öte yandan 15’nci filo tanıtımı için düzenlenen programda 20 adet otobüs, 27 adet kamyon ve 40 adet iş makinası tanıtılarak göreve başlatıldı. Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye Başkanları, diğer kuruluş ve kurum amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Düzenlenen etkinlik kurdele kesimi ile sona erdi.