Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu yıl farklı mahallelerde 15 yeni park yapımının yanı sıra 15 mevcut parkı da yenileyeceklerini belirterek bu parklar içerisinde 30 basketbol ve futbol sahasını gençlerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Fatih Sultan Mehmet, Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde yenileme ve yapım çalışmaları süren parklarda incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği parklarda çalışan belediye görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Savran, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek esnaf ziyaretleri yaptı.

Mahalle sakinlerine mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek talep ve önerilerini dinleyen Savran, belediye olarak bu yıl 15 yeni park yapacaklarını ayrıca 15 mevcut parkın da yenileme çalışmasını tamamlayacaklarını söyledi.

Farklı mahallelerde yapımı devam eden parkların hizmete açılması ile birlikte ayrıca 30 basketbol ve futbol sahasının da gençlerin kullanımına açılacağını kaydeden Savran, desteklerinden mahalle sakinlerine ve muhtarlara teşekkür etti.