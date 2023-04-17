MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, baba ocağı Amasya’nın Taşova ilçesinde geleneksel hale getirdiği toplu iftarların 17.sinde vatandaşlarla aynı masada buluştu.

5 binden fazla hemşerisinin katıldığı programda konuklarının masalarını dolaşıp kucaklaşan Mehmet Sarı, “Önümüzdeki seçimde kendinize kimi yakın görüyorsanız onunla hem hal olun. Kime ulaşabilecekseniz onunla beraber olun. Ben burada 17, geleneksel iftarımızı düzenliyorum. 17 yıldır bu sahnede aynı sözleri söylüyorum. Ben sizin evladınızım” dedi. 17 yıldır Amasya’dan ayrılmayıp sürekli insanların yüzünün gülmesini arzuladığını vurgulayan Mehmet Sarı, “Mübarek gün ve gecelerde sizinle beraber olmanın çabası içindeyim. Diğer gelenleri kaç kere görüyorsunuz? Size selam verip kucaklaşıp bay bay diyorlar” diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Amasya belediye başkanlığı görevinden ayrılıp gönül verdiği partisi MHP’den Amasya’yı TBMM’de güçlü şekilde temsil etmeyi hedeflediğine işaret ederken insanlardan oy istemeye gelen siyasetçilerden icraatlarını, fikirlerini ve projelerini sormalarını isteyen, “Gök kubbenin altında hatıra bırakmak istiyoruz. Ben sizin evladınızım. Amasya’da içme suyu hattı kurduğumuz hidroelektrik santralinden aylık 7 milyon TL’den fazla gelir sağlanıyor. Bunu yapan tek belediyeyiz. İncelemeye gelen belediyeler bu işi nasıl başardığımıza şaşırıyor. Besmele çekip halkımıza inanarak bu işi başardık” şeklinde konuştu.

Amasya’da 60 yıldır hayal edilen projeleri gerçekleştirecek olmanın onurunu yaşadıklarına işaret eden Sarı, teleferik projesi başta olmak üzere planlanan projelerin yakında temelinin atılacağına değindi. Yapılan duanın ardından sona eren programa protokol üyeleri ve 5 binden fazla vatandaş katıldı.