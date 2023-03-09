Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il genelindeki bütün köylere kamelya yaptırarak muhtarlara teslim ediyor.

Seçim döneminde verdiği kamelya sözünü yerine getiren Başkan Sarı, Göynücek’in ardından il merkezinde de dağıtımı gerçekleştirdi.

Kamelyalarda dinlenip vakit geçirecek vatandaşların duasını almak istediğini belirten Mehmet Sarı, “Geçen hafta Göynücek’te 80 kamelya dağıttık. Bugünde burada 100 kamelya dağıtımını gerçekleştirdik. Tek düşüncemiz muhtarların gönlünde kalabilmek. Kamelyalarda oturacak olan vatandaşlarımızın sadece bir duasını alabilmenin, Allah razı olsun diyebilmelerinin hesabını yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Amasya Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Zengin de, muhtarlara her zaman kapısı açık olan Belediye Başkanı Sarı’ya teşekkür etti.