MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, “Biz müreffeh, geleceği aydınlık bir Amasya, gençlerimizin, yaşlılarımızın huzur bulacağı bir Amasya’da mekanlar ve imkanlar hazırlamak için gayret ediyoruz” dedi.

“Musluğu açıp Ankara’nın imkanlarını Amasya’ya transfer edebilmek lazım”

Amasya belediye başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı olmasının ardından şehrin her yanında vatandaşlardan destek gördüğünü belirten Mehmet Sarı, “Herkese karnesini sormanız lazım. Amasya belediye başkanlığı yaptığım dönemde devletin ana kurumlarında bir lira delikli para yardım almadım. Vermediler çünkü. Oradan yardım alabilmek için musluğun başında olmak lazım. Musluğu açıp Ankara’nın imkanlarını Amasya’ya transfer edebilmek lazım” diye konuştu.

“Şimdi 14 Mayıs teşekkür zamanıdır”

70 gün ücretsiz, diğer günler de tonu 1 liradan yaptığı içme suyundan elektrik üretiminin de yapılmasını sağlayan MHP adayı Sarı, “Ramazan ayında 40 gün, Kurban bayramının olduğu ay 30 gün olmak üzere senede 70 gün içme suyu ücreti almadık. Diğer günlerde de Amasyalı tonu 1 liradan su içiyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Şimdi 14 Mayıs teşekkür zamanıdır” şeklinde konuştu.

Sarı, Akdağ’dan gelen içme suyu hattı üzerine kurdukları hidroelektrik santraliyle de şehrin 3’te 1’inin enerji ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üreten Amasya Belediyesi’nin aylık 7 milyon liranın üstünde gelir elde ettiğini söyledi.