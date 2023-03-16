Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, partisi MHP’den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı.

4 yıllık görev süresinde birlikte görev yaptığı belediye çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Sarı, “Önümüzdeki süreçte milletvekili olarak ülkemize, partimize hizmet etmek için aday oluyorum” dedi.

Amasyalıların mutlu bir şekilde yaşamaları için projelere ve çalışmalara imza attığını belirten Sarı, “Amasya’nın adayıyım. Amasya’yı kim seviyorsa, ’ben Amasya’yı seviyorum’ diyorsa ben onun adayıyım. Eğer sizde bana destek olur, yol arkadaşı olur, Ankara yolculuğunu beraber yaparsak, belediyemizde nasıl kapı yoksa, orada da kapım açık olacak” diye konuştu.