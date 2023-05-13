MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı, “Bizim boş lafa, dedikoduya, şantaja, montaja, kirli bilgiye, ahlaksızlığa ayıracak zamanımız yok” dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi partisinin dev yürüyüşü sonrasında Amasyalılara seslendiği buluşmada kendilerini karalamaya çalışanlara bu zamana kadar cevap vermediklerini anlatan Mehmet Sarı, “Bende diyorum ki siz hiç kediyle mücadele eden aslan gördünüz mü? Veya kuşla yarışan kurt gördünüz mü? diye konuştu.

4 yıl Amasya Belediyesini yönettiğini belirtip Akdağ’da yaptıkları içme suyu yatırımları sonucu Amasya’nın 50 yıl boyunca suya ihtiyacının bulunmadığını vurgulayan MHP adayı Sarı, “Biz o sistemi 50 yıl üzerine kurduk. İnşallah milletvekili olursam gözelerin olduğu yere içme suyu barajı kuracağız. Amasya’nın 250 yıl suya ihtiyacı olmayacak” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Amasya mitingini örnek gösterdiği görüntüleri izletip bütün Amasyalılardan oy isteyen Sarı, “Herkes otursun oturduğu yerde diyeceğiz. Artık Ankara’ya el bağlayan, el açan, boyun büken birisini değil, tuttuğunda o kapıyı açan adam istiyor. Amasya hakkını istiyor” ifadelerini kullandı.