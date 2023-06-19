Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2022-2023 sezonunda her yıl düzenli olarak açtığı ‘Yaz Spor Okulları’ 4 Temmuz’da açılıyor. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, "İl spor merkezlerimiz çocuk ve gençlerimizle cıvıl cıvıl olmalı” dedi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve Spor Şube Müdürü Burak Eren, açılış öncesi bütün branşlardaki antrenörlerle bir araya geldi. Yaz sezonunu verimli geçmesi için antrenörlerin görev alanlarında özverili bir şekilde çalışmasını isteyen Özperk, her çocuğa dokunmak istediklerini söyledi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini belirten Özperk, "Dolayısıyla bütün öğrenciler bünyemizde bulunan il spor merkezlerimizden faydalanmak isteyeceklerdir. Kayıtlarımız 15 günden bu yana devam ediyor. Spor merkezlerimizden faydalanmak isteyen herkese kapımız açıktır. Programlı bir şekilde tesislerimizden olabildiğinde daha çok sporcunun faydalanmasını sağlamalıyız. Velilerimizde bu konuda son derece duyarlı. 2023 yılında il spor merkezlerimiz çocuk ve gençlerimizle cıvıl cıvıl olmalı” dedi.