AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Hasbihal Toplantısı çerçevesinde MÜSİAD Yönetim Kurulu ve yeni üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Hasbihal Toplantısı çerçevesinde MÜSİAD Yönetim Kurulu ve yeni üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yeni üyeler katıldı. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer yaptığı açış konuşmasında, Kayseri’nin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini, üretim hacmini, ihracat vizyonunu geleceğe taşıyabilmek, 2023 hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2022 yılını faaliyetlerle dolu geçirdiklerini ifade ederek, projelerinden bahsetti. Akmermer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi liderliğinde Anadolu topraklarının sahip olduğu üretim potansiyelini hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacaklarına yürekten inandıklarını belirtti. Akmermer, bu zamana kadar Kayseri’yi geleceğe taşıyacak olan birçok projede imzası olan ve MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin kuruluşunda çok büyük emekleri olan kadim şehir Kayseri’nin değerlerinden olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Mehmet Özhaseki ise konuşmasında, MÜSİAD’ın bugün Türkiye’nin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu, büyük Türkiye yolunda vizyonları çerçevesinde kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Özhaseki, MÜSİAD’ın Anadolu’nun umut ışığı olduğunu, milletin gerçek gücünü dünyaya gösterdiğini belirtti.