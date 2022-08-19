AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Özhaseki ziyareti sırasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL köprü parası verdiği iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, “Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Özhaseki ziyareti sırasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL köprü parası verdiği iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, “Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL’ye köprü yaptırdığına dair Sayıştay raporu olduğu fakat köprünün ortada olmadığı iddialarına cevap veren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “2-3 sene önce CHP Genel Merkezi’nden kaynaklı trol ordusunun başlattığı ’15 milyonluk köprü nerede?’ diye sloganlaştırarak, üzerime gelme operasyonları yaptılar. Sürekli de tekrarlıyorlar. Herhalde Yalova’daki mitingde Kemal bey biraz zorda kaldı. Çünkü büyük miting diye her tarafa duyurdular. Milletvekillerinin tamamıyla gittiler Yalova’ya. O büyük mitingde de 700-800 kişi toplayabilmişler. Belediye başkanı arkadaşımız il başkanı da Yalova Belediyesi’nden mahkeme kayıtlarına geçmiş 20 küsur trilyonluk bir hırsızlık var. Başkanı da görevden aldılar bundan dolayı. ’Buna da cevap ver’ diye pankart asmışlar. Ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Arkadaşlarımızın hoşuna gitmemiş herhalde. Onun için yalan yanlış bir torbayı yine doldurarak, laf salatası içerisinde ’Sen önce 15 trilyonluk şu köprü nerede? Onun cevabını ver’ demiş. Bunun cevabını Sayıştay arıyor bulamıyor. İftiraya uğramak zor bir şey. Ancak nihayetinde biz siyasetçi insanlarız, siyaseti temsil ediyoruz. Toplumun önündeyiz, gençler ve çocuklar da bizi izliyorlar. Kötü sözleri söylemekten imtina ediyorum ama en azından şunu söylüyorum, bunu söyleyen bir milletvekili arkadaş olduğuna göre ortada bir yalan var. Bu yalan ya bana ait ya ona ait. Yalan da kimseye yakışmaz. Eğer gerçekten Sayıştay kararında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş, bir köprü yapmak için 15 milyon TL para vermişsem, öyle bir köprü yoksa ortada ben bugünden itibaren milletvekilliği sıfatımdan istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Böyle bir yalan yeter zaten ama değilse, iftira eden insanın da şahsiyeti, namusu, şerefi varsa benim söylediğimi söyleyip anında istifa etmesi lazım” dedi.

Yine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın otoyollarla ilgili iddiasına cevap veren Özhaseki, “Otoyol her şehre özel yapılmaz. Otoyol bir taraftan başlar, şehrin ucuna kadar giderken bağlantı yollarıyla onlarca şehir ondan istifade eder. Nihayetinde yapılan bu otoyol Urfa - Antep’e kadar devam eden Adana üzerinden giden bir otoyol. Her il o bağlantıyı kullanır. Bu zamana kadar Kayseri’nin en kestirme bağlantı yolu eskiden beri hep Nevşehir denildi. Ben defalarca Nevşehir üzeri gittim, defalarca Kırşehir üzeri ölçtüm ve Kırşehir’in daha kestirme olduğuna kanaat getirdim. Memduh başkanımızla gittik ve sonra da haritalar üzerinde çalıştık ve Kırşehir bağlantısı daha uygun diye rapor verdik. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığımız ihalesini yaptı. Ortalama olarak söylüyorum Kayseri yolu yine Ankara’ya 320 kilometre. 200 kilometresi otoban, 120 kilometresi çift yol. Hem de kaymak gibi. Bunu yapmak da bizim iktidarımıza nasip oldu. Onlar da konuşsunlar dedikodu etsinler. Ben bu şehirde 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Eğer yaptıklarımı şurada sıralasam Çetin Arık sabaha kadar okusa bitiremez bunu. Bir de CHP’lilerin yaptığı kötülükleri anlatsam, sabaha kadar sıralasam onları da bitiremezler. O yüzden iyi iş yapanın mutlaka arkasından konuşan olur. Biz iş yapacağız, onlar da konuşacaklar” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özhaseki, “Geçen hafta içerisinde Kayserispor’umuzda epey sıkıntı vardı. Arkadaşların maaşlarının yatması icap ediyordu. Yatmazsa boşta kalacak arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar vardı. Haklılar, dünyanın dört bir tarafından gelen profesyonel futbolcular burada ne yaparlar? Bedel için oynarlar. Bedelini veremeyecekseniz o çocukları çağırmayacaksınız. Bu şehrin borcu olarak görünür. Berna hanımın ya da Kayserispor yönetimindekilerin borcu olarak göremezsiniz. Kayserispor’la hepimiz gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Sonuçları ne olursa olsun hepimiz tartışıyoruz. İyi çıktığında kötü çıktığında hepimiz bir şeyler söylüyoruz. O zaman bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle bir yardım kampanyası başlattık önemli firmalardan. Bunu Berna hanım açıklar. Oradan 2-3 gün önce futbolcuların maaşları yatırıldı, rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de yine bazı temaslarımız var. İnşallah futbolcuların hepsinin borçları gününde ödenecek bundan sonra” dedi.