Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Tarihi Balıklıgöl Platosundan başlayarak, Dergah Çarşısı olarak da anılan Ziyaeddin Akbulut Çarşısı ve Ucuzluk Pazarındaki esnafı işyerlerinde ziyaret eden Başkan Kuş, yüzlerce vatandaşla görüşerek taleplerini dinledi. Ziyaeddin Akbulut Çarşısı Başkanı Cumali Reişanoğlu’nun da katıldığı ziyarette, esnafla bir araya gelerek hayırlı işler dileyen Kuş, kendisine iletilen talepleri dinleyerek ilgili birimlere talimat verdi. Başta esnaf olmak üzere ziyareti süresince karşılaştığı vatandaşlar ve Şanlıurfa’yı ziyarete gelen turistlerle sohbet eden Kuş, engelli bir vatandaşın talebini de telefonla yazışarak çözüme kavuşturdu. Belediye olarak çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ederken, esnaf ve vatandaşları da ihmal etmediklerini belirten Başkan Kuş, esnafla hasbihal etmeye, taleplerini dinlemeye ve karşılamaya gayret ettiklerini söyledi. Kuş, "Seçildiğimiz günden bu yana Eyyübiyeli kardeşlerimiz, ablalarımızla birlikte Eyyübiye’yi yönetmenin gayreti içerisinde olduk, bu gayret içerisinde olmaya da devam edeceğiz" dedi.