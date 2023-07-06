AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Köse, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından asaleten atandı.
31 Mart’ta vekaleten AK Parti İl Başkanlığı’na atanan Mehmet Köse’nın asalaten ataması bugün yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atama haberini sosyal medya hesabından duyurarak, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle vekâleten yürüttüğü il başkanlığı görevine asaleten atanan Mehmet Köse başkanımızı tebrik ediyor; görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.