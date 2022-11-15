Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Serebral Palsi hastalığı bulunan Mehmet Han’ın lunapark hayali gerçek oldu.

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Serebral Palsi hastalığı bulunan Mehmet Han’ın lunapark hayali gerçek oldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, “Kalbimdeki Yer” projesi ile eve veya yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkarak vücut hareketleri ile kas koordinasyonunu etkileyen ’Serebral Palsi’ hastası 12 yaşındaki Mehmet Han Yıldırım’ın lunapark hayali gerçekleşti. Mehmet Han’ın hayalini öğrenen ekipler, Han’ı evinden alarak lunaparka gitme isteğini gerçekleştirdi.

Ekipler ile birlikte Nazilli ilçesi Sümerpark’ta bulunan lunapark ve hayvanat bahçesine gelen Mehmet Han, gönlünce eğlendi.

İlk defa Lunaparka geldiğini söyleyen Mehmet Han, “Daha önce hiç lunaparka gelmemiştim. Çok mutluyum. Buradaki oyuncaklar çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.