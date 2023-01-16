Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7. kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü için süreç başladı. Yazar ve eleştirmen Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak için düzenlenen ödül için eserlerin son teslim tarihi 4 Mart.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7. kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü için süreç başladı. Yazar ve eleştirmen Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak için düzenlenen ödül için eserlerin son teslim tarihi 4 Mart.

Nilüfer Belediyesi, Türk şiirine katkıda bulunan Mehmet H. Doğan Ödülü’nü bu yıl 7. kez düzenliyor. Çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak ve Türkçe’de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemini gündeme taşımak amacıyla düzenlenen ödül töreni için başvurular 16 Ocak’ta başladı. Ödül, Türkçe şiir eleştirisi, inceleme ve araştırma kitapları ve aday olan Türkçe makaleler arasından Seçici Kurul’un seçtiği bir kitaba ve bir makaleye verilecek.

Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celal, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu’nun yer aldığı Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, Mehmet H. Doğan Ödülü için 9 bin lira ödül, Mehmet H. Doğan Makale Ödülü için de 3 bin 500 lira ödül verilecek.