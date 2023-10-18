Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi Fatih Özdemir, düzenlenen törende ödülünü aldı. Törenin ardından gerçekleştirilen Sesli Şiir Antolojisi’nde de 9 şair, kendi şiirlerini okudu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Türkçe yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü, sahibini buldu. Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celâl, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Orhan Tekelioğlu’nun oluşturduğu seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Mehmet H. Doğan Ödülü’ne “Modern Türk Şiirinde Hayvan İmgesi” isimli çalışmasıyla Fatih Özdemir değer görüldü. Mehmet H. Doğan Ödülü, düzenlenen gecede sahibine verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve şiire gönül verenlerin katıldığı ödül töreni, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşti. Ödül töreninin ardından Fatih Özdemir’in katılımıyla, keyifli bir söyleşi gerçekleşti. Şiir dolu gecenin finali, 9 şairin kendi şiirlerini okuduğu Sesli Şiir Antolojisi ile yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Şiir, edebiyatın en naif ve güzel, ilgi isteyen ve desteklenmesi gereken alanlarından biri” dedi. Nilüfer Belediyesi olarak bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 2012 yılında Şiir Kütüphanesi’ni açtıklarını hatırlatan Başkan Turgay Erdem, şiire dair her türlü belge ve bilginin burada korunarak, geleceğe aktarıldığına dikkat çekti. Türk şiirine katkı sunmak, çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödülünü kazanan Fatih Özdemir’i kutlayan Başkan Turgay Erdem, seçici kurul üyelerine de teşekkür etti. Başkan Erdem, Türk şiirinin belleğine anı olarak bırakmak adına düzenlenen Sesli Şiir Antolojisi’nde okunan şiirlerin kayıtlarının, Şiir Kütüphanesi’ndeki yerini alacağını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından Fatih Özdemir’e Mehmet H. Doğan Ödülü’nü verdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala da, yarışmanın seçici kurul üyesi Asuman Susam’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Törenin ardından Asuman Susam’ın sorularıyla gerçekleşen söyleşide Fatih Özdemir, “Modern Türk Şiirinde Hayvan İmgesi” kitabı üzerine açıklamalarda bulundu.

Kitabın çıkış noktası ve yazım sürecini paylaşan Fatih Özdemir, “İnsan yaşamının her anında hayvanların olduğunu, Türk kültür ve edebiyatında bu alanda az çalışma yapıldığını fark ettim. Kitabımın bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. ‘Hayvanlar, şiirin neresinde’ sorusu kafamı meşgul etmeye başladı. Bunu, doçentlik tezi yapmayı düşündüm” dedi.

Modern öncesi şiirlerde kalıplaşmış hayvan imgelerinin olduğunu, günümüze yaklaştığımızda ise imgelerin anlamlarının şairden şaire değiştiğini söyleyen Özdemir, kitabında akademi dışı kaynakları, şairleri, akademinin fazla değinmediği konuları gündeme getirmek istediğini belirtti. Özdemir, “Genellikle hayvanları dışlayan sözler, hikayeler, romanlarda karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki hayvan sorununa bakışımızla 100 yıl önceki bakış, aynı değildi. Şiir açısına geldiğinizde şairlerin, hayvanları anlayıp anlatmada günümüze daha yakın düşünceleri varmış diyebilirim” şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından, Sesli Şiir Antolojisi’ne geçildi. Trio Lotus’un müzikleriyle eşlik ettiği Sesli Şiir Antolojisi’nde, Muhsine Arda, Gökhan Arslan, Petek Sinem Dulun, Erdal Demirbel, Elif Burcu Özkan, Mehmet Erte, Selcan Peksan ve Devrim Horlu, kendi şiirlerini okudu. Nilüfer Belediyesi Göl Yazıevi’nde çalışmalarını sürdüren Estonyalı ödüllü şair Juri Talvet de, Sesli Şiir Antolojisi’ne konuk olarak, şiirlerini seslendirdi.