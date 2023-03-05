Kastamonu’da düzenlenen konferansta İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatı konuşuldu.

Kastamonu’da düzenlenen konferansta İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatı konuşuldu.

İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi’nin ebediyete intikalinin 34. yılında, düzenlenen programlar ile anıldı. İlk olarak İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi’nin kabri başında anma programı düzenlendi. Daha sonra Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi ve Kutlu Bilgi Derneği tarafından Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda konferans düzenlendi. Geçekleştirilen konferansta Mehmet Feyzi Efendinin hayatı konuşuldu. Konferans sonunda Mehmet Feyzi Efendi için dua edildi.