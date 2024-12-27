Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya girecek olan Dijital Entegrasyon Sistemi’nin sağlık hizmetlerine getireceği yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dijital entegrasyonun sağlık hizmetlerinin çok daha hızlı, verimli ve entegre bir şekilde sunulmasına imkan sağlayacağını dile getiren İl Sağlık Müdürü Erşan, “Aile hekimliklerimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin, Hastanelerimizle dijital olarak entegre olmasını sağlayacak bu sistem birçok yeniliği de beraberinde getiriyor" dedi.

Aile hekimlerine MHRS üzerinden özel randevu kontenjanı açıldı

Yeni sistemle birlikte hekimlerin hastaları için randevu alabileceğini söyleyen Erşan, “Yeni sistemle birlikte Aile hekimlerimiz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendi hastalarına yönelik oluşturulan özel kontenjanları kullanarak hastanelerden hastaları için randevu alabilecekler. Düzenleme ile aile hekimlerimiz gerek görüldükleri taktirde açılan bu özel kontenjanlarını kullanılarak hastanelerden randevu alabilecekler. Bu özel kontenjanlar sadece aile hekiminize kayıtlı nüfusa özeldir. Aile hekimleri ayrıca, kendilerine kayıtlı hastalarını hastaneye yönlendirdiklerinde sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek, bu notlar ilgili hekimler tarafından anında görülebilecektir. Ayrıca, hastanelerdeki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastalar hakkında geri bildirim notu yazarak, aile hekimlerinin bu bilgilere kolayca ulaşmasını sağlayacak” dedi.

Tetkik süreçlerinde kolaylık

Erşan, “Yeni dijital sistemin bir diğer önemli avantajı ise tetkik süreçlerinde yaşanacak kolaylıklar olacak. Aile hekimlerinin, hastalarına yönelik görüntüleme tetkiklerini doğrudan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından talep edebilecekler. Örneğin, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Bu randevular, hastalarla doğrudan paylaşılacak ve hastalar randevu tarihi geldiğinde hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek” ifadelerini kullandı.

Tetkik sonuçları anında aile hekimlerinin ekranlarında

Hastaların tetkik sonuçlarının aile hekimlerinin ekranımda anında görüntülenebileceğini söyleyen Erşan, “Hastalarımızın yaptırdığı tetkiklerin sonuçları, aile hekimlerimiz ekranlarında anında görüntülenebilecek. Bu sayede aile hekimlerimiz, hastalarının sağlık durumunu daha hızlı bir şekilde takip edebilecek ve gerek gördüğü taktirde randevusunu oluşturarak hastayı hastaneye yönlendirebilecek. Dijital entegrasyonun bir diğer önemli özelliği ise Sağlıklı Hayat Merkezleri ile yapılan entegrasyondur. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, uygun gördükleri hastalarını Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirebilecek. Sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden oluşturulan bilgi notları, merkez personeli tarafından görülebilecek ve danışmanlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulacaktır” dedi.

Mehmet Erşan, sistem ile birlikte verilere kolay erişim sağlanacağını söyleyerek, “Hastalarımız, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılan her türlü sağlık hizmetine dair tüm bilgilere, tahlil ve tetkik sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşabilecekler. Bu sayede, sağlık geçmişi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, tek bir platform üzerinden tüm sonuçlarını görme imkânına sahip olacaklar. Bu uygulama, vatandaşlarımızın sağlık durumlarını izlemeleri açısından önemli bir kolaylık sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.