Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı’na Dr. Mehmet Emin Yağcı, “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı’na Dr. Mehmet Emin Yağcı, “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atandı.

Konuyla ilgili İslami İlimler Fakültesi’nden yapılan açıklamada, ”Fakültemiz Arap Dili ve Belagati Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Emin Yağcı, Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı’na "Doktor Öğretim Üyesi" olarak atanmıştır. Dr. Öğretim üyesi Mehmet Emin Yağcı’yı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.