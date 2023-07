Kütahya Demirland Gayrimenkul sahibi Mehmet Demir, konut, arsa, ev gibi gayrimenkul satışlarının noterlerden de yapılmaya başlandığını, bu sebeple şehre dördüncü noterin açılmasının acil bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden Demir, "Tapu işlemlerinde noterler aracılığıyla yeni bir dönem başladı. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan tüm işlemler bundan sonra noterler tarafından da yapılacak. 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenen bu yeni düzenleme, entegrasyon ve alt yapı çalışmalarından dolayı 4 Temmuz itibariyle başlamış oldu. Vatandaşlarımız daha önce Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapmış oldukları alım, satım, intikal, rızai taksim, trampa ve bağış gibi en çok yapılan işlemleri bundan sonra noterler aracılığıyla yapabilecekler. Şu anda, noterlerde sadece tapu devir işlemleri gerçekleşmektedir. Zamanla entegre çalışmaları sona erdiğinde tüm işlemler yapılabilecek. Noterlerde yapılacak işlemler Web Tapu uygulamasında olduğu gibi, Türkiye Noterler Birliği’nin e-hizmet sayfası üzerinden başvurular alınıyor. Bu uygulamalara e devlet üzerinden erişim sağlanmaktadır. Noterlere ödenecek harç oranları yine Tapu Sicil Müdürlüklerindeki gibi satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında olurken, 1.038 TL olan döner sermaye ödemesi ise; 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olmamak kaydıyla notere hizmet bedeli ödemesi yapılacak. Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından tapu işlemleri yapılmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Devir işlemleri yapacaklar günlerce beklemek zorunda kalmayacak"

Tapu işlemlerinin noterlerde yapılmasının vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirten Mehmet Demirland, “Noterlerde hafta sonunda da tapu işlemleri yapılabilecek, Devir işlemleri yapacaklar günlerce beklemek zorunda kalmayacak, yığılmaların önüne geçilecek. Mesela Sulh Hukuk Mahkemelerinden en az üç veya dört günde alınan halk arasında mirasçılık belgesi olarak bilinen veraset ilamı, noterlerden 10 dakikada alınabilmektedir. Tapu işlemlerinde de vatandaşlarımız hızlı ve seri bir şekilde tüm işlemlerini noterler aracılığıyla yapabilecektir. Bu nedenle Tapu Sicil Müdürlüklerindeki iş yoğunluğu noterlere kayacak. Kütahya merkezde 3 adet noter var. 1. Noter ve 2. Noter şu an tapu işlemleri için müracaat alamıyor. Sadece 3.Noter müracaat alıyor. Kütahya’da şu an için noterlerden her hangi bir tapu işlemi ve müracaatı yapılmadı. Noterlerde özellikle vekalet ve araç devir işlemleri başta olmak üzere sürekli bir yoğunluk var. Benim şahsi kanaatim Kütahya’da noterler yetersiz, tüm işlemlerin daha seri ve daha hızlı yapılabilmesi ve Kütahyalı hemşehrilerimize daha iyi hizmet verilebilmesi için acilen dördüncü noterin açılması gerekir" şeklinde konuştu.