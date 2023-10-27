Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajla Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Mehmet Çıkmaz, mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümünde milletçe coşku yaşıyoruz. Bağımsızlık kazanmak adına yıllarca mücadele vererek dünyaya örnek olacak bir zafer ele eden milletimiz, 100 yıl önce bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştı. Bugün 100. yılını kutladığımızı bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşımızın bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.