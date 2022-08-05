Sahnelerin en eğlenceli ve enerjik isimlerinden Mehmet Çevik, yoğun sahne çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geride bıraktığımız Temmuz ayında, çeşitli şehirlerde toplam 25 konser veren sanatçı, bulduğu ilk boşlukta eşi Gizem Çevik’le başbaşa yorgunluk attı.BURSA (İGFA) - Temmuz ayı boyunca 25 konser veren sanatçı Mehmet Çevik, ilk fırsatta eşi ile birlikte gitiği Bursa Kayapa’daki Keyifli Bahçe’de yorgunluk attı.

Sanatçı, burada da sevenlerinin ilgisiyle karşılaştı.

Yoğun konser takviminin Ağustos ayında da devam ettiğini belirten Çevik, sevenlerine yeni sürprizleri olduğunu dile getirdi.

NUSRET’E RAKİP OLDU..!

Kayapa Keyifli Bahçe’de geçirdiği keyifli süre zarfında mekanın şefleriyle mutfağa da giren Mehmet Çevik, eşiyle yiyeceği yemeği de kendi elleriyle hazırladı. Eti ızgaraya koymadan önce mekanın şefleriyle birlikte ön hazırlık yapan Çevik, Nusret’in meşhur tuzlama hareketini yaparak, ünlü şefe rakip olduğunu espriyle karışık dile getirdi.

Öte yandan yeni bir single yapmaya karar verdiğini açıklayan Mehmet Çevik, bir çok söz yazarı ve besteciden kendisine yeni şarkıların geldiğini ancak henüz hiç birini beğenmediğini itiraf etti. Sanatçı, “Artık öyle bir şarkı bulmalıyım ki dinleyicilerime layık olmalı. O yüzden artık şarkı seçme kriterim çok yüksek. Ancak o beklediğim sözleri, nameyi yakaladığım anda yeni single çıkarırım” dedi.