Ünlü oyuncular Mehmet Çevik’e vokal yaptı

-Mehmet’in ünlü konukları

Dün gece Bursa’da sahne alan Mehmet Çevik’in ünlü konukları vardı. Bursa’da çekimlerine başlanan ‘Düğün Savaşı’ filminin ünlü oyuncuları Ersin Korkut, Durul Bazan, Hacı Ahmet Ak ve Hakan Bulut Çevik’in şarkılarıyla eğlendi.

Son dönemlerde Serdar Ortaç’ın dillere pelesenk olan şarkısı ‘Bilsem ki’ şarkısını düet yaparak adından sıkça söz ettiren Bursa’nın önde gelen ismi Mehmet Çevik, Gagalini sahnesinde Bursalı dinleyicilerini şarkılarıyla coşturdu. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yakın zamanda Bursa’da çekimleri başlayan ‘Düğün Savaşı’ filminin oyuncuları da vardı. Ersin Korkut ve Hacı Ahmet Ak, Mehmet Çevik’in Serdar Ortaç ile düeti ‘Bilsem ki’ şarkısında sanatçıya vokal yaptı. Büyük beğeni ve alkış toplayan düette Hacı Ahmet Ak ‘Sesimin kötü olduğu için özür diliyorum.’ diyerek sahnedeyken aynı zamanda Ersin Korkut ve Hakan Bulut bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Film çekimlerinden fırsat bularak Mehmet Çevik’i dinleyenler arasında Durul Bazan, Ersin Korkut, Hacı Ahmet Ak ve Hakan Bulut eşlik etti.

Düğün Savaşı filmi hakkında;

Bursa’da bir sahil kasabasında yaşayan Faruk’un Gülizar’a olan imkansız aşkının sonucunda intihar etmek üzereyken Muhtar Hıdır’ın araya girerek Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle yaşanan olayları konu alıyor. Başrollerini Durul Bazan ve Ersin Korkut’un paylaştığı filmin kadrosunda; Burak Satıbol, Ayhan Taş, Parla Şenol, İnan Ulaş Torun, Zeynep Gülmez ve Gizem Arıkan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu ‘Düğün Savaşı’ filminin çekimlerinde Bursa’nın birçok farklı ilçesi kullanılmasının yanı sıra ‘Düğün Savaşı’ filminin çekimleri Bursa’nın Mudanya ilçesine devam etmektedir.